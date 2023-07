Fnatic-Spieler wird wegen rechtsradikalen Nick-Names rausgeworfen. Fans sind zwiegespalten.

Was ist passiert?

Der Spieler Jona „Reptile“ Fritz hat sich bei einem Live-Stream in einen seiner „Smurf“-Accounts eingeloggt und überraschte seine Zuschauer mit einem unangebrachten Namen. Als „HILTER199″ erschien der Name des Accounts auf der Streaming-Plattform und zog sofort Konsequenzen für den jungen Spieler mit sich. Auf Rückfrage warum der Name dieses Accounts so gewählt wurde antwortete „Reptile“, dass einer seiner Freunde den Account mitbenutzt hat und den Namen, ohne Nachfrage, abänderte.