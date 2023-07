Anzeige

LIVETICKER: FC Bayern stellt zwei Neuzugänge vor Bayern stellt Neuzugänge vor

„Weigert sich ein bisschen“ - Tuchel muss über Guerreiro schmunzeln

SPORT1

Die Saisonvorbereitung des FC Bayern nimmt Fahrt auf. Mittendrin sind auch zwei neue Gesichter - Raphael Guerreiro und Konrad Laimer. Während des Trainingslagers am Tegernsee wird das Duo offiziell vorgestellt. SPORT1 hat die Pressekonferenz zum Nachlesen.

Der FC Bayern nimmt wieder Fahrt auf!

Trainer Thomas Tuchel hat zusammen mit seiner Mannschaft am Tegernsee seine Zelte ausgebreitet und startet dort mit einem Trainingslager in die neue Saison.

Anzeige

Mit dabei sind auch die beiden Neuzugänge Konrad Laimer (RB Leipzig) und Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund). Sie wurden am Montagnachmittag vorgestellt. Mit dabei war auch der Vorstandvorsitzende Jan-Christian Dreesen.

Hat Bayern Kane sicher? Insider klärt auf

Die Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Dreesen über mögliche Kaderveränderungen +++

Über den Kane-Poker: „Meine Erfahrung ist, dass wenn man freundlich miteinander umgeht, dann kommt man zum Ziel.“

Über Goretzka und Mané: „Es ist nie klar, wer am 1. September auf dem Platz stehen wird. Beide sind aktuell Spieler des FC Bayern München. Leon Goretzka hatte keine befriedigende Saison, gerade zum Ende hin. Wenn er fit ist, ist er ein wichtiger Spieler im Mittelfeld. Jeder, der spielen will, muss sich anstrengen. Dasselbe gilt für Sadio Mané. Er ist ein Spieler mit vielen Meriten. Auch er kann sich beweisen.“

+++ Beide Spieler über die bayerische Sprache +++

Guerreiro: „Mir wurden ein paar bayerische Wörter beigebracht, aber ich habe sie schon wieder vergessen (lacht).“

Laimer: „Ich bin in Salzburg geboren und aufgewachsen, von daher kann ich vieles verstehen.“

+++ Guerreiro über die Kommunikation +++

Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen, aber auch Englisch, Französisch und Portugiesisch. Ich kann mich gut auf dem Platz verständigen.

Anzeige

+++ Dreesen über den Hernandez-Abgang +++

Dreesen auf SPORT1-Nachfrage: „Lucas ist als Typ unglaublich gewinnend. Er hat ganz bodenständige Hobbys. Zum Beispiel das Angeln. Er geht auf dem Spielfeld aufs Ganze. Er hat daher eine Verletzungshistorie. Wir wollten mit ihm verlängern und hatten schon Gespräche geführt. Nach den Veränderungen im Verein hat er seine Situation nochmals überdacht. Er wollte nochmal in einem französischen Team spielen.“

+++ Laimer über seine Trikotnummer 24 ++

Ich hab Sommer gefragt, ob er die 27 abgibt. Ich habe in der Jugend schon mit der 27 gespielt und bin damit glücklich.

+++ Dreesen zur Torwart-Situation +++

Manuel ist Teil des FC Bayern. Er ist ein verdienter und ein Weltklassespieler. Er hat uns sehr dabei geholfen, Titel zu gewinnen. Daher haben wir großes Vertrauen in ihm. Wir müssen aber auch verantwortungsvoll damit umgehen. Wir müssen schauen, wie sich die Situation entwickeln wird. Manuel wird nach der Asien-Tour ins Training teilintegriert. Wir müssen gemeinsam für den Klub die beste Entscheidung treffen.

+++ Dreesen über französisch-sprachige Spieler +++

Wir haben tolle Erfahrungen mit Franzosen gemachen. Thomas Tuchel kann fließend Französisch sprechen. Wir sind stolz darauf, dass wir den einen oder anderen französischen Nationalspieler an uns binden konnten.

+++ Guerreiro über seine Rolle +++

Es wird Verteidigungsarbeit auf mich zu kommen, aber ich kann sie auch im Training verbessern. Dass wir viel Ballbesitz haben werden, kommt mir sehr entgegen.

+++ Dreesen zur Asien-Tour +++

Ich freue mich ebenso. Auf so einer Reise sind die Trainingszeiten nicht so üppig wie in Deutschland. Das ist eine Herausforderung. Andererseits gehören diese Reisen heutzutage zu einem Topclub. Auf diesen Reisen zeigt man sich. Es ist ein Mix aus Sport und Geschäft. Hier am Tegernsee legen wir die Basis, nach der tollen Team-Präsentation am Sonntag geht es dann nach Asien. Es wird eine spannende Reise.

+++ Laimer über die Asien-Tour +++

Für mich ist es die erste Asien-Tour. Wir haben tolle Testspielgegner. Für mich wird das sehr spannend werden und ich freue mich darauf.

+++ Guerreiro über den Meisterschaftskampf +++

Die BVB-Fans haben uns bis zur letzten Minute unterstützt. Es war ein bitterer Abschied. Aber jetzt bin ich auf der anderen Seite und will hier meinen Stempel hinterlassen.

Anzeige

+++ Guerreiro über seinen Wechsel +++

Nach der Meisterschaft hab ich mit Thomas Tuchel telefoniert. Das hat mir sehr geholfen, weil ich ihn kenne und er hat mir aufgezeigt, was er von mir verlangt. Auch Joao Cancelo hat mich ermutigt, diesen Schritt zu machen, er hat nur Gutes über den Verein und die Stadt erzählt.

+++ Dreesen über Marco Neppe +++

Wir reisen und sprechen viel zusammen. Ich habe ihn immer schon geschätzt. Er ist durch und durch Fußball. Er hat zu allem eine Antwort. Es ist eine große Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Über die Perspektiven von ihm möchte ich heute nicht sprechen.

+++ Laimer über die Abgänge von Nagelsmann und Salihamidzic +++

Schlussendliche habe ich mich für den FC Bayern entschieden. Ich bin schon paar Jahre im Fußball-Geschäft dabei und manchmal werden Positionen verändert - vor allem auf der Trainerposition. Wir haben hier aber einen Weltklassetrainer, der überall gezeigt hat, wie gut er ist. Ich bin froh darüber, dass ich hier meine nächste Schritte im Fußball machen kann. Ich bin komplett entspannt. Es ist für mich wichtig, dass ich das Maximale heraushole und die bestmögliche Leistung auf dem Platz zeige. Beim Rest drumherum bin ich komplett entspannt.

+++ Dreesen über die Kaderplanung +++

Beide Spieler haben früh Ja gesagt zu unserem Club und ein großes Commitment gezeigt. In den letzten Jahren hatten wir viele Transfers, die in den letzten Tagen passiert. Manchmal zahlt sich Geduld aus. Am wichtigsten ist, dass die Spieler zu uns kommen, die wir unbedingt wollen. Egal, wie lange es dauert.

+++ Dreesen über die Transferperiode +++

Mit Konni und Rapha haben wir zwei Spieler sehr schnell bekommen, weil sie ablösefrei waren. Jetzt beginnt der schwierige Teil der Periode. In den letzten Jahren hatten wir immer wieder Transfers, die relativ spät gemacht wurden, wie zum Beispiel bei Xabi Alonso. Ich freue mich auf jeden Spieler. Es ist wichtig, dass wir die Spieler bekommen, die verpflichten wollen.

+++ Dreesen über die ersten Tage als CEO +++

Ich habe schon viel Erfahrung auf Vorstandsebene. Es macht sehr viel Spaß, wir haben einen super Austausch. Es ist immer respektvoll, egal wie kontrovers die Diskussionen sind. Was wir machen, ist Teamarbeit. Natürlich wollen wir eine schlagkräftige Mannschaft stellen, darauf liegt aktuell mein Fokus. Auch ich darf immer etwas Neues dabei lernen.

+++ Beide Spieler über den Konkurrenzkampf +++

Guerreiro: „Der Konkurrenzkampf ist sehr groß, weil in der Mannschaft viele Spieler mit unglaublicher Qualität sind. Aber das hilft, damit wir auf jeder Bühne gut spielen können.“

Laimer: „Konkurrenzkampf ist gut, nur so kommt man an seine Leistungsgrenze. Jeder will am Ende die bestmögliche Leistung zeigen. Wir wollen den größtmöglichen Erfolg haben.“

Anzeige

+++ Dreesen über Kim +++

Min-jae ist ein spannender Spieler. Wir wünschen uns, dass er zu uns kommt. Noch kann man nichts verkünden. Ich hoffe, dass das in den kommenden Tagen passiert.

+++ Wie erleben die Spieler Trainer Tuchel? +++

Guerreiro: „Persönlich kenne ich ihn schon aus seiner Zeit aus Dortmund. Das Training ist intensiv, er erklärt den Spielern, wieso wir welche Übungen auf dem Platz machen.“

Laimer: „Es war noch nicht so viele Trainingseinheiten. Es waren nur gute Sachen, es ist ein intensiven Training. Man merkt, wo die Ansprüche sind. Es ist ein guter Start ins Trainingslager.“

+++ Dreesen über Hoeneß-Aussagen +++

Wir halten es wie es Thomas Tuchel gesagt hat: Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.

+++ Guerreiro über seine Lieblingsposition +++

Ich kann auf einigen Positionen spielen. Meine Lieblingsposition ist hinten links. Der Trainer hat da viel Auswahl, ich respektiere die Wahl des Trainers. Ich kann auf einigen Positionen spielen. Meine Lieblingsposition ist hinten links. Der Trainer hat da viel Auswahl, ich respektiere die Wahl des Trainers

+++ Guerreiro über seinen Wechsel +++

Ich wollte mich Dortmund weitermachen, aber der Vorstand hat sich dagegen entschieden. Dann musste ich mir Gedanken machen, wie die Reise weitergeht. Als Bayern dann angeklopft hat, wollte ich aller dafür tun, dass ich hier hin wechsel.

+++ Laimer über seine Lieblingsposition +++

Ich kann viele Positionen spielen, sowohl auf der Sechs als auch auf der Acht. Ich fühle mich im Mittelfeld wohl. Ich kenne nur Vollgas. Ich freue mich, dass hier bin und alle kennenlerne.

+++ Dreesen über die Neuzugänge +++

Beide sind absolute Wunschspieler. Beide haben lange bei ihren vorherigen Clubs gespielt. Das ist genau, was wir brauchen: Identifikation mit dem Verein. Konni ist sehr laufstark, ist sehr engagiert. Rapha hat eine super Effizienz und gibt viele Vorlagen. Wir wünschen uns, dass sich die Jungs mit dem Club identifizieren.

Anzeige

+++ Guerreiro über seine ersten Tage +++

Es ist komisch, auf der anderen Seite zu stehen. Ich habe mit dem BVB nicht häufig gegen Bayern gewonnen, ich bin glücklich hier zu sein.

+++ Laimer zu seiner Eingewöhnung +++

Ich kann wieder mehr nach meiner Mundart reden. Die Eingewöhnung läuft super, das Training ist hart. Aber alles gut

+++ Laimer erfüllt sich seinen Traum +++

Konrad Laimer schnappten sich die Bayern ablösefrei. Durch den Wechsel von Leipzig an die Isar erfüllte sich für den Österreicher ein Traum - schließlich war es nicht sein erster Versuch, nach München zu wechseln.

SPORT1-Chefreporter Kerry Hau verdeutlichte im Podcast „Die Bayern-Woche“ bereits im Dezember, worauf sich der Verein nun freuen kann: „Er ist eine Pressingmaschine, er kann der Mannschaft auch nochmal etwas anderes geben, bringt nochmal ein bisschen mehr Robustheit mit.“

+++ Guerreiro war Tuchels erster Wunschtransfer +++

Wechselt ein Spieler von Borussia Dortmund zum FC Bayern, ist das Aufsehen immer groß. Doch dieser Deal mit Raphael Guerreiro ergibt für den Rekordmeister in vielerlei Hinsicht absolut Sinn.

Trainer Thomas Tuchel bekommt einen vielseitig einsetzbaren Spieler, der zudem keine Ablöse kostet und vom direkten Konkurrenten wechselt. Beide kennen und schätzen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit beim BVB, der Kontakt ist seither nie abgerissen.

+++ Vorstellung von Laimer und Guerreiro +++

Beim Trainingslager am Tegernsee darf sich Trainer Thomas Tuchel ein erstes Bild von den Neuzugängen Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) und Konrad Laimer (RB Leipzig) machen. Passend stellt sich das Duo am heutigen Mittwoch ab 15 Uhr den Fragen der Journalisten.

Nach dem Trainingslager (bis 20. Juli) reist der Deutsche Meister vom 24. Juli bis 3. August nach Asien. Auf der Audi Summer Tour stehen Testspiele gegen Manchester City (26.7.), Kawasaki Frontale (29.7.) und den FC Liverpool (2.8.) an.

Anzeige