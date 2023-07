Ex-Eintracht-Trainer Glasner soll Millionen-Angebot abgelehnt haben

Mit einem Millionen-Gehalt soll ein Klub aus Saudi-Arabien Oliver Glasner gelockt haben - doch der lehnt offenbar ab. So viel hätte der Ex-Trainer von Eintracht Frankfurt bei den Saudis angeblich verdienen können.

Ex-Eintracht-Trainer Oliver Glasner hat offenbar ein Millionen-Angebot aus der Wüste abgelehnt - und das hatte es in sich!

Doch Glasner, der momentan wieder bei seiner Familie in Riedau in Oberösterreich weilt und nach SPORT1-Informationen derzeit den Abstand vom Fußball-Business genießt, soll die Millionen-Offerte abgelehnt haben. In Frankfurt soll der 48-Jährige rund 2,1 Millionen Euro pro Jahr verdient haben - brutto wohlgemerkt.