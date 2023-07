Angeschlagener Müller verlässt Bayern-Trainingslager

Der angeschlagene Fußball-Nationalspieler Thomas Müller hat das Trainingslager von Bayern München am Tegernsee vorzeitig verlassen. Der 33-Jährige habe muskuläre Probleme an der linken Hüfte, teilte der deutsche Rekordmeister mit.

Müller werde deshalb in den nächsten Tagen am Klubgelände an der Säbener Straße trainieren. Der Offensivspieler absolviere dort individuelle Einheiten.

Die Bayern haben ihre Vorbereitung auf die kommende Saison erst mit Beginn des Trainingslagers am Samstag so richtig aufgenommen. Sie weilen noch bis Donnerstag am Tegernsee, wo am Dienstag (18.30 Uhr) auch das erste Testspiel ansteht. Gegner ist der Kreisklasse-Klub FC Rottach-Egern.