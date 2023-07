Tour de France: Superstar mit erstaunlicher Doping-Aussage

Die beinahe täglichen Topleistungen der beiden Ausnahmeathleten sorgen bei Beobachtern im ehemals chronisch dopingverseuchten Radsport fast automatisch für Argwohn - was sogar Vingegaard nachvollziehen kann. „Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich die Skepsis komplett“, sagte der Titelverteidiger nach der 15. Etappe der Frankreich-Rundfahrt am Sonntag.

"Ich denke sogar", führte Vingegaard aus, "dass wir skeptisch sein müssen wegen dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Anderenfalls würde es wieder passieren." Deswegen, so der 26-Jährige, könne er alle derartigen Bedenken verstehen. Aber: "Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich nichts nehme."