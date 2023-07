Schwimm-WM: Hentschel/Rother im 3-m-Synchronfinale

Die Olympiadritte Lena Hentschel hat bei der Schwimm-WM in Fukuoka mit ihren neuen Partnerin Jana Lisa Rother das Finale im Synchronspringen vom 3-m-Brett erreicht. Die 22-Jährige, die 2021 in Tokio zusammen mit der inzwischen zurückgetretenen Tina Punzel Bronze gewonnen hatte, belegte mit der drei Jahre älteren WM-Debütantin in der Qualifikation den neunten Platz.