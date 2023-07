Auch Mitspieler abgerückt! FC Bayern will Sadio Mané loswerden

Darum will Bayern Mané unbedingt loswerden

Der FC Bayern will sich nach nur einem Jahr von Sadio Mané trennen. Dafür gibt es nicht nur sportliche Gründe.

Während der FC Bayern mit Hochdruck am Blockbuster-Transfer von Harry Kane arbeitet , scheint sich die Zeit von Sadio Mané beim Rekordmeister nach nur einem Jahr dem Ende zuzuneigen.

Mané und Bayern: Missverständnis statt Erfolgsgeschichte! Der Klub plant ohne den Senegalesen und hat ihm das auch so mitgeteilt.

Mané selbst will sich nach SPORT1-Informationen in der Vorbereitung zwar noch für eine zweite Chance empfehlen, weiß inzwischen aber auch, dass er unter Thomas Tuchel einen sehr schweren Stand hat. Das verdeutlichte der Bayern-Trainer zum Auftakt des Kurz-Trainingslagers am Tegernsee unmissverständlich.