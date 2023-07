Darmstadt patzt gegen Amateurklub

Darmstadt 98 hat seinen dritten Test in der Vorbereitung verloren. Beim Hessenligisten FC Gießen unterlagen die Lilien am Sonntag mit 0:2.

Darmstadt bezieht vom 22. bis 30. Juli ein Trainingslager in Herxheim. Am 14. August geht es in der ersten Runde des DFB-Pokals zum FC 08 Homburg (18 Uhr/Sky), am folgenden Wochenende feiert Darmstadt im Hessen-Derby bei Eintracht Frankfurt die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga.