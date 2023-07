Poels gewinnt 15. Etappe der Tour de France

Etappensieger am Sonntag: Wout Poels © AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Der 35-Jährige Niederländer Wout Poels vom Team Bahrain Victorious gewann in den Alpen die 15. Etappe der 110. Tour de France.

Der Niederländer Wout Poels hat in den Alpen die 15. Etappe der 110. Tour de France gewonnen. Der 35-Jährige, bei Bahrain Victorious Teamkollege der deutschen Radprofis Phil Bauhaus und Nikias Arndt, siegte am Sonntag nach 4:04 Stunden und 179 km bei der Bergankunft in Saint-Gervais Mont-Blanc.