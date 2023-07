FC Bayern: Hoeneß reagiert auf Davies-Berater

Die Störfeuer von Alphonso Davies‘ Berater bringen Uli Hoeneß nicht aus der Ruhe. Der Ex-Bayern-Boss glaubt an eine lange Zukunft des Kanadiers in München.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte dessen Berater Nick Huoseh in diversen Interviews entsprechende Andeutungen gemacht - was Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß jedoch nach eigener Aussage entspannt zur Kenntnis genommen hat.