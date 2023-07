Transfer-Wahnsinn! Holen die Saudis auch den Eine-Milliarde-Mann?

Cristiano Ronaldo machte im Winter den Anfang und wechselte nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr. In diesem Sommer folgen weitere Superstars dem Ruf der Wüste © Imago

Jetzt wechselt auch Sergej Milinkovic-Savic in die Wüste zu Al-Hilal! © IMAGO/Uk Sports Pics Ltd

Cristiano Ronaldo versetzte die Fußballwelt mit seinem Wechsel in Aufruhr: Im Januar 2023 wechselte die Fußballlegende zum saudi-arabischen Klub Al-Nassr. Als Aushängeschild des Vereins verdient der Portugiese angeblich wahnsinnige 200 Millionen Euro pro Jahr © Imago

In der abgelaufenen Saison schoss der 38-Jährige 14 Tore in 16 Spielen und auch zwei Vorlagen gingen auf das Konto des Superstars ©

Anfang Juni sorgte Karim Benzema für einen Paukenschlag, als er seinen Wechsel von Real Madrid zu Al-Ittihad bekannt gab und ablösefrei in die Wüste ging. Er verdient angeblich 50 Millionen Euro pro Jahr © IMAGO/ABACAPRESS

... denn auch N'Golo Kanté entschied sich für einen Wechsel zum saudischen Meister. Nach sieben Jahren kehrte der Weltmeister von 2018 dem FC Chelsea den Rücken © IMAGO/Action Plus

Auch der 32-Jährige wechselte ablösefrei in die Wüste. Angeblich handelt es sich um einen Zweijahresvertrag inklusive Option für eine weitere Saison - sein Gehalt soll bei rund 100 Millionen Euro jährlich liegen! © IMAGO/Shutterstock

Ruben Neves sorgte mit seinem Wechsel für ein Novum: Al-Hilal zahlte rund 55 Millionen Euro Ablöse an die Wolverhampton Wanderers. Damit mutiert der Portugiese zum Rekordeinkauf der saudischen Liga © IMAGO/Pro Sports Images

Auch Kalidou Koulibaly wechselte vom FC Chelsea in die Wüste. Nach einem Jahr in London schloss sich der 32 Jahre alte Senegalese Al-Hilal an © IMAGO/Sportimage