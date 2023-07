Darts: Noppert für Schindler beim World Matchplay zu stark

Aus in Runde eins: Martin Schindler © IMAGO/Meurer/SID/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meurer

Darts-Profi Martin Schindler (26) hat beim prestigeträchtigen World Matchplay im englischen Blackpool die zweite Runde knapp verpasst. Gegen den Niederländer Danny Noppert verlor die deutsche Nummer zwei in der Nachmittagssession am Sonntag mit 8:10. WM-Halbfinalist Gabriel Clemens (39) trifft am Montagabend auf den Waliser Jonny Clayton.