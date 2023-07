Tour: Zuschauer löst Massensturz aus

Ein unachtsamer Zuschauer hat bei der Tour de France einen heftigen Massensturz ausgelöst. Auf der 15. Etappe der Frankreich-Rundfahrt kamen am Sonntag zahlreiche Fahrer im Peloton zu Fall, nachdem der US-Amerikaner Sepp Kuss am Arm eines Fans am Streckenrand hängen geblieben war.