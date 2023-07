Mendy-Urteil bewegt Fußballwelt: Depay, Grealish, Vinícius und Co. äußern sich

Nach Freispruch in Vergewaltigungsprozess: Mendy sagt nur ein Wort

Benjamin Mendys Freispruch in England beschäftigt die Fußballwelt. Zahlreiche Profis fordern Gerechtigkeit für den 28-Jährigen - andere sehen in dem Urteil keinen Beweis für seine Unschuld.

„Benjamin Mendy möchte den Mitgliedern der Jury dafür danken, dass sie sich in diesem Prozess auf die Beweise konzentriert haben und nicht auf die Gerüchte und Unterstellungen, die diesen Fall von Anfang an begleitet haben“, sagte Anwältin Wiltshire am Freitag.