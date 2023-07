FC Bayern: Keine Leihe! Bayern plant bei Tillman mit spezieller Klausel

Malik Tillman ist nach seiner erfolgreichen Leihe bei den Glasgow Rangers zurück beim FC Bayern. Doch wie geht es dort für ihn weiter? In München möchte man den 21-Jährigen nicht erneut verleihen, will aber eine spezielle Klausel bei einem Abgang.

Beim Trainingslager am Tegernsee, das am 15. Juli begann, ist er jedenfalls noch nicht wieder am Start. Nach überstandener Oberschenkelverletzung befindet sich der offensive Mittelfeldspieler noch im Aufbautraining an der Säbener Straße und arbeitet dort an seinem Comeback. In rund einer Woche soll der US-amerikanische Nationalspieler dann zurück zum Team stoßen.