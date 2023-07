Eintracht-Kader ist übervoll! Droht eine Trainingsgruppe 2

Mit Jessic Ngankam kam bereits Neuzugang Nummer sieben. 40 Mann umfasst der Kader von Eintracht Frankfurt. Jetzt müssen Verkäufe her.

Wenn am kommenden Montag allerdings auch die letzten Nationalspieler aus ihrem Sonderurlaub in der Mainmetropole landen, dann müssen die Profis in den „Heiligen Hallen“ des Proficampus möglicherweise etwas enger zusammenrücken.