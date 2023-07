Hoeneß-Klartext: "Wenn er einen Verein findet, kann er gehen"

Alexander Nübel wird beim FC Bayern auch in der neuen Saison keine Rolle spielen. Uli Hoeneß stellt dem Torhüter daher einen Wechsel in Aussicht.

„Wir haben seine Entscheidung akzeptiert. Wenn er einen Verein findet, kann er gehen“, sagte der Ehrenpräsident im Trainingslager der Münchner am Tegernsee, wo Nübel am Samstag mittrainierte.

Bestätigt: Stuttgart will Nübel

Der 26 Jahre alte Torhüter, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft, war zuletzt zwei Jahre an die AS Monaco verliehen.

Nachdem SPORT1 schon vorab berichtet hatte, bestätigte am Samstag der VfB Stuttgart sein Interesse. „Ja, wir sind in Gesprächen. Aber wir sind in ganz, ganz vielen Gesprächen und es ist so, dass wir mehr Gespräche am Ende führen als dann Verträge unterschrieben werden“, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Rande des Testspiels gegen Reutlingen.