AEW: Aufstrebender Wrestling-Star feiert Durchbruch - und stellt dann eine Legende bloß ... Aufstrebender Star feiert Durchbruch

Ricky Starks (r.) würdigte Legende Jushin Liger keines Blickes © AEW

Martin Hoffmann

Bei AEW Collision gewinnt Ricky Starks das Finale des Owen-Hart-Gedenkturniers gegen CM Punk - und stellt danach eine mit den Harts verbundene Legende bloß.

Seit Jahren tut er sich als einer der heißesten aufstrebenden Stars bei WWE-Rivale AEW hervor. Nun hat er seinen bislang größten Sieg dort gefeiert - in einer Weise, die aufhorchen ließ.

„Absolute“ Ricky Starks hat bei der aktuellen Ausgabe der Show Collision den Owen Hart Cup gewonnen, das Gedenkturnier zu Ehren des 1999 tödlich verunglückten Bruders von Ikone Bret „The Hitman“ Hart. Im Finale - ausgetragen im kanadischen Calgary, der Heimat der Hart-Familie - triumphierte er gegen CM Punk, den jüngst zurückgekehrten, größten Star der Liga und deutete dabei einen „Heel Turn“ zum Bösewicht an. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Auch bei den Frauen traf AEW eine Entscheidung, die in die Zukunft weist: Der junge Shootingstar Willow Nightingale besiegte die etablierte, viele Jahre lang bei WWE aktive Ruby Soho (ehemals Ruby Riott).

Auch das dritte große Match des Abends nahm einen denkwürdigen Verlauf: Ein herausragendes Best 2 out of 3 Falls Match um die Tag-Team-Titel ging nach fast einer Stunde an die Champions FTR, die den im Frühjahr verpflichteten Hoffnungsträger „Switchblade“ Jay White und dessen Partner Juice Robinson besiegten.

Ricky Starks stellt Legende Jushin Thunder Liger bloß

Starks gewann unsauber, als er eine Konterserie damit beendete, dass er Punk schulterte und dabei die Hebelwirkung verbotenerweise mit Hilfe der Seile verstärkte.

Noch deutlicher wurde es hinterher, als die aus Japan angereiste Wrestling-Legende Jushin Thunder Liger Starks den Siegerpokal überreichen wollte: Starks riss dem WWE Hall of Famer den Pokal einfach aus der Hand und ignorierte ihn völlig, unter bösen Blicken des im Ring überrumpelten Punk.

Das respektlose Verhalten ist ein besonderer Affront, bedenkt man Ligers Geschichte mit den Harts und der Stadt Calgary: Zu Beginn seiner Karriere war Liger eine Weile bei STAMPEDE aktiv, der Liga der Hart-Familie, und wurde trainiert im berüchtigten „Dungeon“ von Bret und Owens Vater Stu Hart. Liger stand bei STAMPEDE und auch bei NJPW in seiner Heimat viele Male mit dem jungen Owen im Ring.

Dass Starks Liger vor diesem Hintergrund keines Blickes würdigte, dürfte in den kommenden Wochen zum Thema werden und könnte in einer Fehde mit Punk münden, einem erklärten Bewunderer der Hart-Familie (der in Calgary auch mit dem bekannten pink-schwarzen Farbschema der Harts antrat).

Starks ist bei AEW auf dem Weg nach oben

Der 33 Jahre alte Starks debütierte im Sommer 2020 für AEW, als er eine offene Herausforderung von Cody Rhodes annahm - mit dem heutigen WWE-Topstar ist der Mann aus New Orleans gut befreundet.

Der charismatische Starks - in jungen Jahren öfters als „Jobber“ bei WWE zu sehen - hatte sich zuvor in der Independent-Szene etabliert und machte danach auch bei AEW mehr und mehr auf sich aufmerksam. Bisherige Karriere-Höhepunkte: Er hielt den inoffiziellen FTW Title, den sein früherer Manager Taz bei AEW einführte und gewann 2022 ein Turnier, mit dem er sich ein Titelmatch gegen den damals frisch gekürten World Champion MJF verdiente.

Vor allem ein vorausgehender Schlagabtausch am Mikrofon blieb dabei in Erinnerung: Starks beeindruckte mit der Art und Weise, wie er dem scharfzüngigen MJF nicht nur Paroli bot, sondern geradezu an die Wand redete.

Starks - wie auch sein früherer Partner Powerhouse Hobbs - zählt zu den noch unvollendeten Verheißungen, von denen erwartet wird, dass sie bei der neuen, auf Punk zugeschnittenen Samstagsshow den letzten Schliff erhalten sollen. Ein erster Schritt in diese Richtung ist gemacht.

Die Ergebnisse von AEW Collision am 15. Juli 2023:

AEW World Tag Team Title Best 2 out of 3 Falls Match: FTR (c) besiegen Jay White & Juice Robinson

Owen Hart Cup Final Match: Willow Nightingale besiegt Ruby Soho