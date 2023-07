"Krieger" Guerrero greift mit 39 noch einmal an

Elf Jahre nach seinem Abschied aus der Bundesliga greift Paolo Guerrero noch einmal an. Der Stürmer unterschrieb bis Jahresende bei LDU Quito.

Elf Jahre nach seinem Abschied aus der Bundesliga greift Perus Fußball-Idol Paolo Guerrero noch einmal an.

Der heute 39-Jährige, der sich in Deutschland in Anlehnung an seinen Familiennamen den Ruf als „Krieger“ erwarb, unterschrieb bis Jahresende bei Ecuadors Topklub LDU Quito.