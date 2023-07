Als Mama bei der WM: Leupolz will "vollen Fokus auf Fußball"

Melanie Leupolz schenkt in der unmittelbaren Vorbereitung auf die Fußball-WM jeden ruhigen Moment ihrem Sohn. "Wenn ich ein paar freie Minuten habe, verbringe ich sie mit ihm. Wir spielen viel und gehen spazieren", sagte die Nationalspielerin der Bild am Sonntag wenige Tage vor Beginn des Turniers in Australien und Neuseeland. Am Donnerstag geht es los.