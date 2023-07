Anzeige

Olympiasieger Wellbrock gewinnt WM-Gold - Bronze für Klemet

Florian Wellbrock holt das zweite deutsche Gold © AFP/SID/Philip FONG

SID

Einen Tag nach Leonie Beck hat auch Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock bei der Schwimm-WM in Fukuoka Gold über 10 km gewonnen.

Einen Tag nach Leonie Beck hat auch Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Fukuoka Gold über 10 km gewonnen und damit sein Ticket für die Sommerspiele in Paris gelöst. Der 25-Jährige aus Magdeburg schlug im Momochi Seaside Park nach 1:50:40,3 Stunden mit 18,7 Sekunden Vorsprung souverän als Erster an und holte sich damit den WM-Titel auf der olympischen Distanz zurück, den er 2019 gewonnen, im letzten Jahr aber an seinen italienischen Konkurrenten Gregorio Paltrinieri verloren hatte. Es ist sein insgesamt fünftes WM-Gold.

Der Frankfurter Oliver Klemet kam bei seinem WM-Einzeldebüt hinter dem ungarischen Olympiazweiten Kristof Rasovszky überraschend als Dritter ins Ziel und sicherte dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) bereits die dritte Medaille. Der 21-Jährige, 2022 Staffelweltmeister, gehört seit einem Jahr zur Magdeburger Trainingsgruppe um Wellbrock und sicherte sich ebenso die Olympia-Teilnahme. Zum Auftakt der WM-Rennen in Fukuoka hatte am Samstag Europameisterin Beck schon das erste Gold für das deutsche Team geholt.

"Die Freude ist riesig groß", sagte Wellbrock, "das ist ein Hammerergebnis, ein Bombenstart in diese Weltmeisterschaft." Der Olympiasieger dominierte das Rennen von Beginn an - ganz nach Plan: "Ich wollte vorne schwimmen und das Tempo bestimmen, um die Gruppe auszudünnen", erklärte Wellbrock, der sich in der letzten Runde von der Konkurrenz absetzte: "Ich hatte keine Lust, dass wir mit acht Mann in den Endspurt gehen."

Wellbrock hatte 2022 in Budapest mit fünf WM-Medaillen auf fünf Strecken im Freiwasser und Becken Schwimmgeschichte geschrieben. In diesem Jahr hat er vor allem seine Paradedisziplinen 10 km und 1500 m Freistil im Blick, bei denen er im vergangenen Jahr den Sieg verpasst hatte. Deutschlands Schwimmstar startet in Japan noch über 5 km und in der Marine Messe im Becken über 800 und 1500 m. Sein Start in der Freiwasserstaffel ist noch offen.