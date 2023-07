Darts World Matchplay: Erster Favorit schon raus! Price siegt trotz Fehlstart

Am Auftaktabend des World Matchplay muss ein ehemaliger Titelträger bereits die Segel streichen. Ein Topfavorit trotzt dagegen einem Fehlstart.

Am Samstagabend fanden die Auftaktpartien des World Matchplay im englischen Blackpool statt. Dort kämpft bis zum 23. Juli die Darts-Elite um den begehrten Titel.

Für Rob Cross, Nummer fünf der Welt , ist das Turnier allerdings schon vorbei. Der Weltmeister von 2018 und World-Matchplay-Champion von 2019 musste bereits in seiner Auftaktpartie die Segel streichen. „Voltage“ unterlag „Superchin“ Daryl Gurney in der Runde der letzten 32 mit 10:12.

Gurney hat die besseren Nerven

In einer umkämpften Partie erwischte Gurney den besseren Start. Mit einem 15-Darter holte sich der Nordire direkt per Break das erste Leg. Gurney spielte weiter groß auf und zog auf 4:0 davon.

Dann wachte Cross so langsam auf. Der 32-Jährige spielte sich zurück in die Partie und glich zum 6:6 aus. Ein Highlight: Der 12-Darter von Cross inklusive 170er-Finish zum 7:7. Anschließend ging es hin und her, sodass beim Stand von 9:9 die „Two-Clear-Leg-Regel“ griff.