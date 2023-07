Gold in Rekord-Zeit! Deutsche Leichtathletik-Hoffnung glänzt - und vergisst zuvor Distanz bis zum Ziel

Was für ein toller Hindernis-Lauf von Olivia Gürth! Die deutsche Leichtathletik-Hoffnung läuft in einer großartigen Zeit zu Gold - und das, obwohl die Glocke sie kurz verwirrt.

Die U20-Europameisterin von 2021 stellte in 9:26,98 Minuten über 3000 Meter Hindernis sogar einen neuen Meisterschaftsrekord auf.

Gürth hatte sich lange Zeit ein heißes Duell mit der starken Greta Karinauskaite geliefert. Doch in der letzten Runde lief die Athletin vom Diezer TSK Oranien auch der Litauerin davon.

Gürth überrascht: „War überzeugt, dass es noch zwei Runden sind“

Über ihre Taktik verriet sie folgendes: „Ich habe mich von Anfang an an Greta aus Litauen geheftet. Und dann hatte ich einen Moment, in dem ich gemerkt habe: Ich kann besser dranbleiben als erwartet.“