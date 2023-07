Hoeneß verrät: So geht Bayern mit Sommer um

Was passiert mit Yann Sommer?

Medienberichten zufolge könnte nun Bewegung in den Sommer-Poker kommen. Denn wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll der Keeper Inter Mailand seine Zusage für einen Wechsel gegeben haben.

Verlässt Sommer den FC Bayern?

Demnach sei bereits eine Einigung zwischen Sommer und den Nerazzurri erzielt worden. Nun müssen die Italiener die Verhandlungen mit dem deutschen Rekordmeister aufnehmen - oder aber den in Sommers Ausstiegsklausel festgeschriebenen Betrag bezahlen.

„Wie Sie wissen, hat er eine Klausel, dass er gehen könnte, wenn er wollte. Es wird darauf ankommen, wie man mit ihm umgeht“, sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Rande des Bayern-Trainingslagers in Rottach-Eggern. Er betonte: „Wir werden offen mit ihm Gespräche führen, das haben wir ihm auch so gesagt. Wir werden alle Perspektiven gegenseitig berücksichtigen.“