Historische Dreier-Show! Basketball-Star knackt Curry-Rekord

Mit 37 Punkten in der finalen Runde stellte sie sämtliche bisherige Bestmarken in den Schatten - darunter auch die gültigen NBA-Rekorde von Steph Curry aus dem Jahr 2021 und Tyrese Haliburton (2023). Beide kamen jeweils auf 31 Punkte.

Ionescu traf auf dem Weg zu ihrem Rekord bemerkenswerte 25 ihrer 27 Versuche und erzielte damit die höchste Punktzahl, die bei diesem Wettbewerb, in dem es für bestimmte Bälle zwei bzw. drei Punkte pro erfolgreichem Wurf gibt, geschlechterübergreifend jemals erreicht wurde.

Young: Ein Tag zum Vergessen

Allie Quigley, die in der Vergangenheit viermal den Wettbewerb gewinnen konnte, pausierte in diesem Jahr und machte den Weg frei für eine andere Spielerin. Jackie Young von den Las Vegas Aces und Ionescu wurden daher als Favoritinnen gehandelt.

Kobe Bryant wäre auf Ionescus Leistung wohl besonders stolz gewesen: Die 2020 verstorbene NBA-Legende war ein Mentor für Ionescu, die vor der Saison 2019/20 zweimal mit Gianna Bryant trainierte und das Trainerteam der Mamba Ballers, in dem Gianna spielte, beim Training unterstützte.

„Er hat mir gesagt, wie hoch mein Bogen bei meinem Schuss sein muss, wie ich meinen Fuß anwinkeln muss, mit wie viel Kraft man abstoßen muss“, erinnerte sich Ionescu einst in der New York Times an die Trainingseinheiten mit Bryant.