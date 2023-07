BVB-Wechsel offenbar geplatzt: "Werde nicht einfach so gehen"

In diesem Sommer sollen Nico Schulz und Thomas Meunier den BVB verlassen. Der vermeldete Wechsel von Meunier zum FC Brügge scheint nun geplatzt zu sein.

Der 31-Jährige sei sich jedoch sicher, welche Länder für ihn interessant seien. „Niemand fühlt sich hier unwohl“, sagte Meunier: „Wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Mannschaften in England zum Beispiel unternehmen Wechsel oft erst am Ende des Transferfensters. Frankreich, Belgien und Deutschland, da war ich schon. Spanien, Italien oder Portugal könnten mich locken.“

Meunier: Wechsel wird nicht erzwungen

Wie SPORT1 bereits im Mai berichtete, spielt der 31-Jährige in den Planungen des BVB keine Rolle mehr. Mit einem Jahresgehalt in Höhe von 7,5 Millionen Euro gehört Meunier zu den gut verdienenden Spielern bei den Schwarz-Gelben. Mit einem Verkauf des Verteidigers könnte der Verein somit einiges an Geld einsparen.