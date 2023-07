FC Bayern: Kommt Kane, Herr Tuchel? Erste PK nach Sommerpause im Liveticker

Der FC Bayern ist in die Saisonvorbereitung gestartet. Zum Auftakt des Trainingslagers am Tegernsee gibt Trainer Thomas Tuchel die erste Pressekonferenz - und wird sich Fragen zu Harry Kane stellen müssen.

Jetzt legt der FC Bayern so richtig los: Nach dem ersten Mannschaftstraining an der Säbener Straße fahren die Stars des deutschen Rekordmeisters am Samstag ins Trainingslager nach Rottach-Egern am Tegernsee.