World Matchplay in Blackpool: Übersteht Schindler seine Auftakthürde? Zeitplan, Teilnehmer, Preisgeld und LIVE im Stream und Ticker

World Matchplay: Teilnehmer und Modus

Dabei wird zunächst im Best-of-19-Modus gespielt. Im Anschluss steigert sich die erforderliche Anzahl an Leg-Siegen pro Runde. So braucht es in der zweiten Runde elf siegreiche Durchgänge zum Erfolg, während es im Viertelfinale schon 16 sind. Das Halbfinale wird im Best-of-33 gespielt, ehe der Sieger nach Best-of-35-Match feststeht.

Alle 32 Teilnehmer des World Matchplay:

Auch die Damen werden in diesem Jahr wieder in Blackpool an den Start gehen. Die besten Spielerinnen der Weltrangliste werden am 23. Juli im Vorfeld des Männer-Finals ihre Siegerin ausspielen. Dabei geht Fallon Sherrock als Titelverteidigerin ins Rennen, hat aber in Beau Greaves eine harte Konkurrentin.