DFB-Frauen arbeiten in Australien am Teamgeist

Strandfeeling, Meeresluft und Spiele-Action: Für die deutschen Fußballerinnen stand am dritten Tag in Australien Abwechslung vom WM-Alltag auf dem Programm. Das Teamevent am Samstagvormittag mit dem gesamten Staff in Shelly Beach sollte für gute Laune sorgen und den Teamgeist stärken.