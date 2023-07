Van der Sar in niederländische Klinik verlegt

Edwin van der Sar ist nach einer in der vergangenen Woche erlittenen Hirnblutung in eine Klinik in der niederländischen Heimat verlegt worden.

Oranjes Torhüterlegende Edwin van der Sar ist nach einer in der vergangenen Woche erlittenen Hirnblutung von einem Krankenhaus in Kroatien in eine Klinik in der niederländischen Heimat verlegt worden. Dies teilte van der Sars langjähriger Klub Ajax Amsterdam am Samstagmorgen mit.