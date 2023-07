Neuigkeiten bei van der Sar - wie steht es um die Torwart-Legende?

Edwin van der Sar kehrt in die Heimat zurück, wird inzwischen in den Niederlanden behandelt. Sein Zustand soll weiter stabil sein.

Torwart-Legende Edwin van der Sar hat Kroatien verlassen und ist in die niederländische Heimat zurückgekehrt. Das gab Ajax Amsterdam bekannt, basierend auf Informationen seiner Frau Annemarie.

Der 52-Jährige wurde in ein Krankenhaus in den Niederlanden gebracht, dort wird er innerhalb einer Intensivstation weiter behandelt. Sein Zustand sei „unverändert: stabil, nicht lebensbedrohlich und kommunikationsfähig“, teilte Ajax mit.

Van der Sar nicht mehr in Lebensgefahr

Der frühere ManUnited-Keeper hatte Anfang Juli in Kroatien eine Hirnblutung erlitten, musste per Hubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dort wurde er in einer Intensivstation behandelt.