ESPN-Ranking vor Frauen-WM: Oberdorf und Popp in den Top 10

Große Anerkennung für Lena Oberdorf und Alexandra Popp: Vor dem Beginn der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) schafften die beiden deutschen Fußball-Nationalspielerinnen im Ranking des anerkannten US-Sportportals ESPN den Sprung in die Top 10. Die 21 Jahre alte Oberdorf wird in der Rangliste der besten 25 WM-Spielerinnen als beste Deutsche auf Position sieben geführt, ihre Wolfsburger Vereinskollegin Popp folgt zwei Plätze dahinter.