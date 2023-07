FC Bayern reagiert auf Wilderei von Eintracht Frankfurt - neuer Co-Trainer ist alter Bekannter

Der FC Bayern München hat auf die Abgänge im Trainerteam in Richtung Eintracht Frankfurt reagiert. Der neue Co-Trainer fängt sofort an. Campus-Leiter Altintop schwärmt.

Nachdem Eintracht Frankfurt nicht nur den neuen Cheftrainer Dino Toppmöller vom deutschen Rekordmeister geholt, sondern auch Stefan Buck als Co-Trainer von der Isar an den Main gelotst hatte , stellten die Münchner nun einen Neuzugang vor: Sebastian Dreier.

Der 31 Jahre alte Coach übernimmt mit sofortiger Wirkung die Buck-Nachfolge als Co-Trainer der Bayern-Amateure in der Regionalliga Bayern .

„Wir freuen uns, dass wir die Co-Trainer-Stelle nach Stefans Abgang schnell nachbesetzen konnten“, wurde Halil Altintop, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus, in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert: „Mit Basti begrüßen wir einen jungen Assistenztrainer, der für sein Alter bereits viele Erfahrungen in der 2. Bundesliga und im Nachwuchsbereich sammeln konnte. Zudem kennt er den Verein durch seine Vergangenheit als Spieler und Trainer bestens und wird sofort zu unserer Mannschaft stoßen.“