Nächstes Indiz für Mané-Aus beim FC Bayern! Poker nimmt Fahrt auf

Das schnelle Aus von Sadio Mané beim FC Bayern nimmt immer mehr Form an.

Nachdem die Bosse dem einstigen Weltstar nach Medienberichten bereits mitgeteilt haben sollen, dass er in München keine Zukunft mehr hat , laufen nun offenbar schon Verhandlungen. Nach Informationen von SPORT1 gehört Mané schon länger zu den Verkaufskandidaten der Bayern .

Treffen der Mané-Seite mit Ronaldo-Boss?

Ahmed Alghamdi, der Boss des Klubs, bei dem bereits Cristiano Ronaldo spielt, soll sich am Donnerstag sogar schon auf Mallorca mit Manés Agent Björn Bezemer getroffen haben, um über die Modalitäten zu sprechen.

Sobald sich Al-Nassr und der Ex-Liverpool-Star einig sind, stehen dann noch die Ablöseverhandlungen mit den Bayern an.

Das soll Bayern für Mané fordern

In München zählt der 31-Jährige zu den absoluten Topverdienern - was er in seiner ersten Saison aber auch verletzungsbedingt nicht wirklich rechtfertigen konnte.