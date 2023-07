Pogacar, Vingegaard und der Kampf um Sekunden

Nichts Neues für Pogacar, will der 24-Jährige schließlich am Wochenende weitermachen, wo er am Jura-Gipfel aufgehört hat. Mit vier Sekunden Vorsprung auf Vingegaard kam der zweimalige Toursieger vom UAE Team Emirates als Tagesdritter ins Ziel, sicherte sich vier Bonussekunden und verkürzte den minimalen Rückstand auf seinen dänischen Widersacher in der Gesamtwertung von 17 auf noch minimalere neun Sekunden.