Gold! Deutscher Traumstart bei Schwimm-WM

Freiwasser-Europameisterin Leonie Beck hat bei der Schwimm-WM in Fukuoka gleich im ersten Wettbewerb die erste Goldmedaille für das deutsche Team gewonnen und damit vorzeitig ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Paris gelöst.

Die 26-Jährige aus Würzburg, die seit zwei Jahren in Italien trainiert, schwamm im Momochi Seaside Park in 2:02:34,0 Stunden zu ihrem ersten WM-Triumph über 10 km - und ihrer vierten WM-Medaille insgesamt.

Silber geht an Australien, Bronze an die USA

Die 23-Jährige hat bei der WM im kommenden Februar in Katar eine zweite Olympia-Chance. Am Sonntag (1.00 Uhr MESZ) geht Wellbrock im Meer vor Fukuoka auf derselben Distanz auf die Jagd nach WM-Gold und Olympia-Ticket. Zweiter deutscher Starter ist sein Magdeburger Klubkollege Klemet.

"Ich war diejenige, die es am meisten gewollt hat. Ich bin um mein Leben geschwommen", sagte Beck, die nach gut der Hälfte der Strecke noch 17,9 Sekunden zurück auf Platz 17 gelegen hatte. "Ich wollte am Anfang nicht so viel Energie verschwenden", erklärte sie: "Es hat alles gut funktioniert, ich habe meine Kräfte gut eingeteilt, es war alles im Rahmen." Erst an der letzten Boje zog Beck an ihren Konkurrentinnen vorbei.