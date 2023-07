NBA: Sorge um Ex-Wunderkind? Zion Williamson schockt Fans mit Instagram-Post

Schon vor seinem Eintritt in die NBA galt Zion Williamson als Wunderkind. Seitdem stehen dem 23-Jährigen jedoch zahlreiche Verletzungen im Weg. Nun macht Williamson mit einem kryptischen Post auf sich aufmerksam.

Was will Zion Williamson seinen Fans damit sagen?

Der Superstar der New Orleans Pelicans postete am Donnerstag in seiner Instagram-Story einen 15-sekündigen Ausschnitt aus dem Song „Suicidal Thoughts“ (deutsch: Selbstmordgedanken).