Oma flippt aus! Messi in Supermarkt unterwegs Messi im Supermarkt: Oma flippt aus!

"Vamos Lionel!" Messi-Mania in Miami

Robin Hieke

Lionel Messi wird am Sonntag offiziell als neuer Spieler bei Inter Miami vorgestellt. Zuvor machte er noch Halt in einem Supermarkt in Miami - seine Fans konnten es kaum glauben.

Ist er doch ein ganz normaler Mensch? Superstar Lionel Messi wurde am Donnerstag in einem Supermarkt in Miami abgelichtet.

Zusammen mit seiner Familie schlenderte er durch den Laden. Bilder, die argentinische Medien veröffentlichten, zeigen den siebenmaligen Ballon d‘Or-Gewinner mit einem vollgepackten Einkaufswagen.

Dass Messi überhaupt an einer Supermarktkasse auftauchen kann, ist in vielen Ländern aufgrund seiner Bekanntheit nicht möglich. In den USA scheinen ihn weniger Menschen zu kennen.

Dennoch wurde er von einigen Fans erkannt und machte fleißig Fotos mit ihnen. Besonders eine ältere Dame freute sich dabei besonders und konnte ihr Glück kaum fassen.

Messi-Vorstellung am Sonntag

Bereits seit mehreren Wochen ist bekannt: Lionel Messi wird seine Karriere in den USA fortsetzen und beim Klub von David Beckham anheuern. Seine Vorstellung bei Inter Miami wird am Sonntag stattfinden.

Wie es sich für einen Superstar gehört, wird die Präsentation des Argentiniers zu einer irren Show. Gerüchten zufolge sollen einige Weltstars bei der Veranstaltung auftreten.