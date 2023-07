Mit Trauerflor für Bopp: Mainz gewinnt Testspiel in Koblenz

In einer flotten Anfangsphase ging der Underdog durch Yusupha Sawaneh (2.) unter freundlicher Mithilfe der Mainzer Hintermannschaft in Führung, doch Aymen Barkok (5.) und David Mamutovic (7.) drehten die Partie postwendend. In der Folge schraubten die 05er das Ergebnis in die Höhe. Die weiteren Treffer erzielten Ludovic Ajorque (17./39.) per Hand- und Foulelfmeter, Brajan Gruda (43.) und Delano Burgzorg (74.).