Schon Musiala geformt: Das erwartet Eintracht von Toppmöller

Es gab den einen Moment, der Dino Toppmöller nach dem Ende als Co-Trainer beim FC Bayern München so etwas wie einen Stich versetzte.

Als Jamal Musiala das Leder gekonnt annahm und am letzten Spieltag sehenswert den Titel-Treffer beim 1. FC Köln erzielte , wäre Toppmöller zu gerne aus nächster Nähe dabei gewesen.

Musiala erwähnt Toppmöllers wert

Musiala erwähnte den neuen Coach von Eintracht Frankfurt anschließend: „Die Aktion habe ich im Training, nicht genau so, aber das ganze Jahr über geübt, davor auch mit Dino Toppmöller.“ Am Erfolg der Münchner hatte Toppmöller also durchaus seinen Anteil.