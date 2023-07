"Ein echter Segen" - Klopp ist jetzt Opa

„Endlich sehe ich nicht nur so aus - ich bin einer“, scherzte der 56-Jährige in gewohnter Manier. „Es ist perfekt, ein absolut perfekter Sommer.“

Was er schon im März in freudiger Erwartung verkündete , ist nun eingetreten. Dennis, der Sohn seiner Frau Ulla, ist nun Vater geworden.

Klopp: „Es ist wie beim Fahrradfahren“

„Es ist einfach wunderschön, wahrscheinlich das Schönste, was ich in den letzten über 30 Jahren erlebt habe, einen so kleinen, wunderbaren Menschen willkommen zu heißen“, frohlockte Klopp, für den seine Zeit als Vater eines Babys schon eine Weile her ist.