Formel 1: Auszeichnung für Grand Slam? Bemerkenswerter Vorschlag von F1-Boss

Gibt es bald eine neue Auszeichnung in der Formel 1? Königsklassen-Boss Stefano Domenicali schlägt ein Konzept vor, bei der eine bestimmte Leistung gewürdigt werden soll.

Formel-1 -Boss Stefano Domenicali hat eine neue Auszeichnung in der Motorsport-Königsklasse ins Spiel gebracht.

„Wenn ein Fahrer an einem Sprint-Wochenende beide Pole-Positionen erreicht und auch beide Rennen gewinnt, dann sollte er dafür besonders ausgezeichnet werden. Mit etwas, das die sportliche Leistung würdigt“, erklärte der 58-Jährige bei Motorsport.com in Italien.

Verstappen bislang einziger „Grand-Slam-Sieger“

Diesem Konzept folgend, wäre in der laufenden Saison nur Weltmeister Max Verstappen eine solche Auszeichnung zuteilgeworden. Der 25-Jährige holte beim Großen Preis von Österreich beide Pole-Positionen, anschließend gewann er beide Rennen in Spielberg.

Domenicali will den Vorschlag offiziell bei der anstehenden Sitzung am Rande des Großen Preises von Belgien Ende Juli unterbreiten. Was mit einem solchen Grand Slam einhergehen würde, verriet der Italiener nicht. Möglich wäre ein Extra-Pokal oder gar Bonuspunkte.