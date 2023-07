"Heult doch!" Djokovic verhöhnt Wimbledon-Publikum - Wirbel nach Stöhn-Strafe gegen Sinner

In Wimbledon zieht Novak Djokovic erneut ins Finale ein. Im Halbfinale mit Jannik Sinner setzt sich der Serbe in drei Sätzen durch. Dabei muss er hart kämpfen - teils mehr gegen das Publikum als gegen den Italiener.

Wimbledon: Sinner patzt bei wichtigen Punkten zu häufig

Djokovic hadert mit Schiedsrichter und Publikum

Djokovic hat Federer-Rekord vor Augen

Mit einem Sieg am Sonntag im Finale (ab 15 Uhr im SPORT1-Liveticker) kann der 36 Jahre alte Serbe den Rekord von Roger Federer einstellen, der in Wimbledon acht Mal gewonnen hat. Gegner ist der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz (Spanien), der im zweiten Halbfinale in drei Sätzen gegen Daniil Medvedev sein erstes Endspielticket in Wimbledon löste.