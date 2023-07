Mainz trauert um Klubikone Bopp

Der FSV Mainz 05 trauert um seinen Rekordtorschützen Gerhard Bopp. Wie der Klub mitteilte, starb Bopp am Freitagmorgen in einem Mainzer Krankenhaus.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 trauert um seinen Rekordtorschützen Gerhard Bopp. Wie der Klub mitteilte, ist Bopp am Freitagmorgen „in einem Mainzer Krankenhaus an den Folgen eines häuslichen Unfalls und eines Schlaganfalls gestorben.“ Der gebürtige Mainzer, der in 347 Pflichtspielen 182 Tore für den FSV erzielte, wurde 74 Jahre alt.