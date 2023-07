Rekordtransfer: Leipzig verpflichtet Wunschspieler Openda

Der Rekordtransfer des Belgiers Lois Openda zu DFB-Pokalsieger RB Leipzig ist perfekt. Wie die Sachsen am Freitag mitteilten, unterschrieb der Wunschspieler einen Vertrag bis Juni 2028. Laut Medienberichten überweisen die Leipziger um die 40 Millionen Euro an den französischen Vizemeister RC Lens, über erfolgsabhängige Bonuszahlungen soll die Summe noch anwachsen können.

Der 23 Jahre alte Angreifer soll den abgewanderten Christopher Nkunku (für 60 Millionen zu Chelsea) ersetzen und löst Naby Keita als Rekordtransfer ab, der 2016 vom FC Salzburg für knapp 30 Millionen Euro nach Sachsen gewechselt war. In der abgelaufenen Saison hatte Openda mit 21 Toren in 38 Saisonspielen maßgeblichen Anteil an der Vizemeisterschaft von Lens.