EA Sports FC enthüllt! Erste Infos zum FIFA-Nachfolger

Electronic Arts hat im Zuge der Weltpremiere von EA SPORTS FC 24 in Amsterdam das Releasedatum des FIFA-Nachfolgers bekanntgeben.

Der Titel soll am 29. September 2023 für alle gängigen Plattformen im Handel erscheinen und zahlreiche Neuerungen gegenüber dem Vorjahrestitel bieten.

Aus FIFA wird EA SPORTS FC

EA Sports FC: Ultimate Team mit Mixed-Teams

Die spannendste Neuerung dürfte für viele jedoch die des Ultimate-Team-Modus sein: Hier kommen in Zukunft Mixed-Teams zum Einsatz, sprich weibliche und männliche Spieler treten gemeinsam in einer Mannschaft an - ein Novum, das es unter dem FIFA-Branding nicht gab.