UCI: Transfrauen nur in Männerrennen startberechtigt

Transfrauen nur in Männerrennen startberechtigt © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Im Radsport dürfen Transfrauen, die erst nach der männlichen Pubertät ihr Geschlecht angeglichen haben, künftig nicht mehr in Frauen-Konkurrenzen antreten. Dies teilte der Weltverband UCI am Freitag mit. Die Regelung gilt für alle Wettbewerbe in allen Disziplinen.