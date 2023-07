Bayern mit City-Star einig! Nächster Neuzugang bahnt sich an

Bayerns Neuer? So denkt Guardiola über Walker

Der FC Bayern macht einen wichtigen Schritt in Richtung der Verpflichtung eines neuen Abwehrspielers. Thomas Tuchel persönlich ist die treibende Kraft hinter dem möglichen Deal.

Beim FC Bayern bahnt sich der nächste Neuzugang an!

Bereits im April gab es ersten Kontakt mit dem 33 Jahre alten Außenverteidiger, nach dem Triumph im Champions-League-Finale folgten positive Signale der Walker-Seite in Richtung FCB - nun also das finale Go von der Spielerseite.