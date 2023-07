Mainz holt U21-Nationalspieler Krauß von RB Leipzig

Der zuletzt von Leipzig an Schalke verliehene Tom Krauß wechselt zum FSV Mainz 05 und unterschreibt dort einen „langfristigen Vertrag“

Über die Ablöse machten die Vereine keine Angabe. Krauß hatte im Vorjahr auf Leihbasis bei Absteiger Schalke 04 erste Bundesligaerfahrung gesammelt, im Juni schied er als Stammspieler mit der U21 bei der EM in der Vorrunde aus.

„Tom ist ein Transfer, wie er typischer für Mainz 05 nicht sein könnte: Ein Jungnationalspieler, der sich mit unserer Philosophie identifiziert und darauf brennt, hier den nächsten Karriereschritt zu machen“, sagte Sportdirektor Martin Schmidt. Krauß habe „das Potenzial für noch mehr“, ergänzte Trainer Bo Svensson: „Er will besser werden und wir wollen ihn besser machen.“ Dem zentralen Mittelfeldspieler gelangen in der vergangenen Saison in 32 Bundesligaspielen zwei Treffer.