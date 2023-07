Lionel Messi: So pompös wird seine Vorstellung

Weltstars sollen für Unterhaltung sorgen

Messi schließt sich Inter Miami an

Messi ist bereits in Florida gelandet und soll noch in dieser Woche seinen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschreiben, der ihm angeblich 60 Millionen Dollar pro Saison einbringt.

Messi-Debüt naht

Der Messi-Wahnsinn ist in den USA ist bereits in vollem Gange. Das merkt man zum Beispiel an den Ticketpreisen für das voraussichtliche Messi-Debüt am 21. Juli. Diese kosteten nach der Verkündung des Wechsels rund 477 Dollar - vorher waren es um die 29 Dollar.